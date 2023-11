"Es nezinu, vai viņa vispār būtu dzīva." Džeimijs Spīrss atklāti par meitas aizbildniecību

Vecāku loma dziedātājas dzīvē bijusi liela - popmūzikas princeses Britnijas Spīrsas saknes meklējamas Kentvudā, mazā Luiziānas štata pilsētiņā. Britnija iemantoja slavu 90. gadu sākumā, piedaloties filmā "The Mickey Mouse Club" un vēlāk sākot dziedātājas karjeru. "Esmu ļoti pateicīga, jo viņi mani ir atbalstījuši no paša sākuma. Viņi vienkārši zina, ka man patīk dziedāt, un to es vienmēr esmu vēlējusies darīt, tāpēc viņi ir 100% aiz muguras jau no paša sākuma," sacīja Spīrsa.