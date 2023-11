Ko labu mums šogad atnesa Mārtiņš?

Smagumu ir jāmāk paslēpt, lai skatītājs nejustu mēģinājumos lietos sviedrus un nereti arī asaras. Mūsu baleta māksliniekiem tas izdodas un varam būt lepni par savējiem, kas ar šo iestudējumu nostājas starp labākajām planētas baleta trupām. „Veltīgā uzmanība“ ir vissenākais no mūsdienās iestudētiem baletiem – pirmizrāde bija Bordo, Francijā, 1789. gadā. Pašreizējais uzvedums, ko radījis horeogrāfs Frederiks Eštons (Frederick Ashton) gan ir 1959. gada versija, kas mūsdienās ir kā eksāmens baleta trupas varēšanai. Mūsu baleta mākslinieki to izturēja godam. Par to liecināja skatītāju sajūsma – aplausi ieskanējās itin bieži, līdz pārauga ovācijās vairāku minūšu garumā.