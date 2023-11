FOTO ⟩ Nosvinēta Elizabetes Gricmanes debijas filmas “Vietām gaidāms stiprs lietus” pirmizrāde

Režisore stāsta par savu būtību dalīties ar savu pasaules redzējumu, radot filmas: “Nebaidīties un ieskatīties tajā, ko redzēt it grūti. Es vēlos radīt jūtīgu kino, kas adresēts sirds rajonam. Tā ir mana cilvēciska nepieciešamība. Filma runā par atbildību – kā izvēlēties būt pilnvērtīgam indivīdam, kurš spēj uzņemties atbildību par savām emocijām un savu rīcību. Filma ļaus katram skatītājam palūkoties uz sevi un sev tuviem cilvēkiem, attiecībām ar viņiem it kā no malas.