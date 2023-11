Nozares pārstāvji atklātā vēstulē reaģē uz Jūrmalas bāriņtiesas vēlmi ierobežot piekļuvi konkrētām grāmatām

Bibliotēku nozares stratēģija 2023.-2027. gadam nosauc darbības pamatprincipus Latvijas bibliotēkām, to starpā, informācijas un zināšanu brīvas pieejamības principu: "bibliotēku krājumos esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, rokraksti un citi materiāli, neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās vai cita veida orientācijas vai informācijas, kas tajos ietverta, ir pieejami ikvienai personai bibliotēku noteiktajā kārtībā.