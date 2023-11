No idilliskas laimes zemes līdz neapdzīvotai planētai. Rīgas parku vēsture grāmatas vākos

Grāmatā ietverti LNB izstādes “No Arkādijas līdz Marsam” materiāli – unikāli parku vēsturiskie plāni no LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājuma, kā arī pilsētas zaļās zonas fotogrāfijas no dažādām atmiņas institūcijām. To papildina četru autoru – Kristas Burānes, Ilutas Dauškanes, Gundegas Laiviņas un Venta Vīnberga – speciāli grāmatai tapušās esejas.