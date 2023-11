"Es neticu, ka viņš vienkārši noslīka..." Metjū Perija bijusī draudzene izsakās par aktiera nāvi

“Visa Metmena lieta nebija kas tāds, ko viņš darīja skaidrā prātā. Metmens parādījās, kad viņš bija vielu ietekmē un jutās neuzvarams. Es biju blakus, kad viņš lietoja narkotikas, lai gan es to nedarīju kopā ar viņu, un, kad teicu, ka viņam varbūt vajadzētu mazliet piebremzēt ar narkotikām viņš atbildēja – nē, es esmu Metmens.”

Keitija, kura ar zvaigzni pēdējo reizi runāja pagājušajā gadā pēc viņa memuāru “Friends, Lovers And The Big Terrible Thing” publicēšanas, apgalvo arī to, ka viņš mēdza vēlēties atrasties ūdenī, kad bija reibumā.