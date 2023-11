FOTO ⟩ Izdots Ojāra Vācieša spilgtāko citātu krājums "minimismi"

Fonda "Viegli" padomes priekšsēdētāja Žanete Grende stāsta: "Viens no mūsu tautas pašapziņas spēka simboliem ir Ojārs Vācietis. Viņam, tāpat kā Imantam Ziedonim, šogad aprit deviņdesmit. Ko varētu uzdāvināt Imants Ojāram? Ziedonis teiktu, lai mēs dāvinām tikai lielas lietas. No pieredzes redzam, ka mazais grāmatas formāts un no dzejnieka daiļrades izspodrinātie minimismi (mazi teikumi ar lielu domu) spēcīgi uzrunā dzīves skrējējus."