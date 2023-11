Pirmo reizi "Dod pieci!" vēsturē stikla studijā tiks ieslēgts tikai viens dīdžejs

Statistika ir skaudra – Latvijā šobrīd ir vairāk nekā 10 tūkstoši bērnu un jauniešu jeb vidēji viens bērns no katras klases, kurš meklē patvērumu uz ielas, klaiņo, neapmeklē skolu, lieto apreibinošas vielas vai ir soļa attālumā līdz nozieguma izdarīšanai.

Maratona laikā saziedotie līdzekļi caur labdarības organizāciju Ziedot.lv nonāks pie bezpeļņas organizācijām, tai skaitā Resiliences centrs, Pusaudžu Resursu centrs, Latvijas Samariešu apvienība, Sociālā atbalsta un izglītības centrs u. c., kas sniedz profesionālu palīdzību bērniem un jauniešiem, kuri palikuši bez pienācīgas ģimenes un sabiedrības aprūpes, cietuši no vardarbības un citiem noziegumiem, saskaras ar uzvedības problēmām. Saziedotie līdzekļi sniegs viņiem nepieciešamo atbalstu, sākot no speciālistu konsultācijām, pirmās nepieciešamības lietu iegādes un beidzot ar uzticamības personas jeb mentora pakalpojumiem Kā ik gadu, arī šogad labdarības maratonā saziedotie līdzekļi 100 % apmērā tiks veltīti ziedojuma mērķim.