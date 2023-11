Pasaulē lielākais filmu mūzikas šovs viesosies arī Latvijā

2024. gada 27. oktobrī "Arēnā Rīga" uzstāsies pasaulē visvairāk apbalvotā filmu mūzikas komponista Hansa Cimmera (Hans Zimmer) unikālais koncertuzvedums “The World of Hans Zimmer – A New Dimension”. Biļetes uz šovu ir pieejamas no šīs pirmdienas, 2023. gada 27. novembra.