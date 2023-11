Rakstnieks Arno Jundze ar savas grāmatas varoņiem aicina padauzīties Spoku muižā

Šoreiz Šušnirks saņem vēstuli no sena studiju biedra lorda Pērkinsa, kura muižā, iespējams, ieviesušies spoki. Nedaudz apdomājies, Šušnirks nolemj doties ceļā! Lai visiem jautrāk, viņš ar vecāku atļauju uzaicina līdzi arī Mazuli. Abu piedzīvojumi sākas vēl pirms došanās ceļā, vien gatavojoties lidojumam. Runājoša Ceļasoma, aizrautīgs lidmašīnas pilots un Mazulis, kurš apzinās savas tiesības, – tā ir kompānija, kas vienmēr atrod iespēju izklaidēties paši un izklaidēt citus.

Šī ir vismaz trīs līmeņu grāmata. Gados jaunākie lasītāji no sirds uzjautrināsies par Mazuļa attieksmi pret dzīvi un trakulīgajām dēkām. Kā jau tas bieži notiek ar labām bērnu grāmatām, prieku no tās gūs arī priekšā lasītāji. Iespējams, viņi smaidīs un smiesies pavisam citās teksta vietās, bet tādēļ jau prieks nebūs mazāks! Un tie, kas atceras šādus tādus notikumus un darbus no latviešu literatūras, atradīs vēl vienu līksmes avotu – citātus, atsauces un alūzijas, jo Arno Jundzes teksts ir bagātīgi piepildīts ar tām.