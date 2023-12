Izdots izcilā filozofa Jesajas Berlina esejas “Ezis un lapsa” tulkojums

Tulkojuma atvēršana notiks 4. decembrī plkst. 17:30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (Mūkusalas iela 3) 11. stāvā jeb Korē. Uz to bez maksas laipni aicināts ikviens interesents, taču, ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, lūgums savu dalību reģistrēt pievienotajā saitē .

Berlina eseja “Divi brīvības jēdzieni” (Two Concepts of Liberty, 1958) veicināja intereses atdzimšanu par politisko teoriju anglofonajā pasaulē un joprojām ir viens no ietekmīgākajiem un plašāk apspriestajiem tekstiem šajā jomā. Lasītāji un kritiķi ir vienisprātis, ka esejā aprakstītā atšķirība starp pozitīvo un negatīvo brīvību joprojām ir uzskatāms par galveno sākumpunktu diskusijām par politiskās brīvības nozīmi un vērtību.