Nākamgad pavasarī Rīgā uzstāsies džeza mūzikas superzvaigznes "Snarky Puppy"

Amizantā grupas nosaukuma (tulkojumā no angļu valodas - Niķīgais kucēns) izcelsme saistāma ar to, ka Maikls Līgs ir liels suņu mīļotājs, taču salikuma autors ir mūziķa brālis, kuram tas bija viens no paša grupas nosaukuma variantiem. Kā Līgs to ir komentējis intervijās par grupas vēsturi, viņš ir vēlējies nosaukumu, kurš nebūtu pārāk nopietns vai pretenciozs, un tieši šie raksturlielumi izrādījušies par būtiskākajām grupas atpazīstamības zīmēm vēl šodien.