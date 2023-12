FOTO ⟩ Grandiozi atzīmē leģendārās "Mikrofona aptaujas" 55 gadu jubileju

Ko mums vēstī visvarenais, nepielūdzamais laiks? Brīdi starp to, kas jau bija, un to, kas vēl būs. No brīža, kad pie Latvijas radio programmas „Mikrofons” dziesmu aptaujas debesīm spoži iemirdzējās „Mežrozīte”, aizritējuši 55 gadi.