Foto ⟩ Otro adventi Rīgā ieskandinās vairāki koncerti

Šodien no plkst.11.30 līdz 12 Garās ielas un Dzirciema ielas iekšpagalmā klausītājus priecēs Ziemassvētku vecīšu kvintets ar koncertu "Ziemassvētku mūzikas brīnums", bet no plkst.12 līdz 13 koncerts izskanēs Nordeķu parkā no Dzirciema ielas puses.