Klajā nācis rakstu un veltījumu krājums dzejniecei Veltai Sniķerei

Krājuma pirmo daļu “Pieredze” veido Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) pētnieku un citu literatūrzinātnieku raksti. To autori ir Eva Eglāja-Kristsone, Inguna Daukste-Silasproģe, Zita Kārkla, Kārlis Vērdiņš , Sintija Kampāne, Jānis Oga, Anita Rožkalne un Ausma Cimdiņa.

No konferences otrās daļas “Redzējumi” krājumā iekļauti Zigmunda Skujiņa, Ingas Gailes, Ingmāras Balodes, Noras Ikstenas, Agra Krūmiņa, Ivara Šteinberga, Kārļa Vērdiņa un Ingas Gailes radošie veltījumi. Grāmatu noslēdz Kristiānas Kuzminas pārskats par konferences norises laikā plašāko pieejamo dzejnieces fondu Latvijas krātuvēs – Veltas Sniķeres kolekciju Rakstniecības un mūzikas muzejā.

Bijusi Rama Gopala indiešu dejas trupas dalībniece, aktīvi darbojusies starptautiskajā PEN klubā un Britu līgā Eiropas brīvībai (British League of European Freedom). Viena no organizācijas British Wheel of Yoga dibinātājām. 2004. gadā saņēmusi Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda balvu, 2007. gadā apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni, saņēmusi Latvijas Literatūras mūža balvu (2019).