Brīvdienās Latvijas Televīzijā – vairāku Ziemassvētku filmu un koncertierakstu pirmizrādes

Pēc tam plkst. 20.25 televīzijas pirmizrāde Maestro Raimonda Paula Ziemassvētku programmai “Baltie svētki”. “Balta gaisma no apsnigušajiem jumtiem iespīd istabā. Šajā gaismā ir kāds atspīdums no manas bērnības dienām, kas viegli aizkustina mani. Sirdi apņem maigs ziemas prieks. Es sāku atcerēties, kā toreiz bija…” – tā reiz rakstīja Kārlis Skalbe, un pēc tā ilgojas katrs no mums. Arī Raimonds Pauls, kurš Ziemassvētkos aicina atsaukt atmiņās to mīlestību, labestību un sirdssiltumu, kas šodien varbūt nedaudz pagaisis. Skanēs Kārļa Skalbes tēlojums “Ziemassvētki būdiņā” aktiera Jēkaba Reiņa lasījumā un Raimonda Paula dziesmas ar Plūdoņa, Aspazijas, Vācieša, Petera, Rača un Zanderes dzeju. Tās dziedās Paula Saija, Ērika Eglija-Grāvele un Jānis Kurševs. Muzikālais pavadījums Māra Briežkalna vadībā.