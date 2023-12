Katrīna Gupalo aicina svētkos līksmot kopā ar viņu koncertos "Sniegballīte"

Sniegballītē jeb Sniegbaltītes ballītē skanēs populāras un iemīļotas dziesmas par ziemu un sniegu, Ziemassvētkiem un Jauno gadu - “Apvij rokas”, “Balts sniedziņš snieg uz skujiņām”, “Last Christmas”, “Rocking Around the Christmas Tree”, “Blue Christmas”, “All I Want for Christmas is You” un daudzas citas.