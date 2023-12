Intervija ⟩ Ozols atklāj patiesību par savu skatuves vārdu un to, kāda ir Gustavo loma gaidāmajā lielkoncertā

rolands če ir daudz izdarījis. Wiesulis, Prusax, "New Wavy", xantikvariāts, Gustavo arī ir atgriezies – ir forši redzēt, ka viņš ir atpakaļ. Ir daudz zīmīgu MC. Mēs ar lielāko daļu no viņiem esam labās vai ļoti labās attiecībās. Principā katrs turpinām šo iesākto ceļu, un man ir interesanti vērot, kā šis žanrs evolucionē. Nekādu skaudību es no savas puses neizjūtu, vismaz pret tiem džekiem, kas to tiešām pa īstam dara un kas uzvedas adekvāti.