"Kas ir sliktākais, kas var notikt?" tā 2020. gada augusta svētdienas rītā sev jautāja Džordžija Herisone, kad Stīvens Bērs (Stephen Bear), kurš dzīvoja viņai pretī, uzaicināja viņu uz tēju. Viņi viens otru pazina no realitātes šovu un "ietekmeļu" aprindām. Viņa bija piedalījusies tādos raidījumos kā "The Only Way Is Essex (Towie)" un "Love Island"; viņš bija piedalījies "Shipwrecked", "Ex on the Beach" un pēc tam uzvarēja "Celebrity Big Brother". Viņi jau iepriekš bija romantiski saistīti, bet Bērs pret Herisoni nebija labi izturējies.