Pašmāju influencera Felipes Gabriela aktiera debija komēdijā nonāk izklaides milzī HBO

Felipe filmā atveido vienu no galvenajiem varoņiem - francūzi Fransuā, kurš ir iemīlējies skaistajā lietuvietē, kuru atveido G. Martirosjana. Lai gan viņš Latvijā ir pazīstams futbolists, dažādu reklāmu runaspersona un TV projektu dalībnieks, šāda filmēšanās pieredze viņam ir pirmā.

“Pirmo reizi piedalījos filmas uzņemšanā, tāpēc pieliku divtik lielas pūles, strādājot plecu pie pleca ar profesionāļiem. Piemēram, filmēšanas dienā es ierados jau no rīta un filmēšanas vietu atstāju gandrīz pēdējais, apmēram vienos vai divos no rīta, jo iemācīties scenāriju valodā, kuru nekad neesi apguvis, ir ļoti grūti un laikietilpīgi. Tomēr, par spīti vēlajām naktīm un pārgurumam, smaids no manas sejas nepazuda,” stāsta Gabriels.