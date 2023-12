FOTO ⟩ Pašmāju hiphopa tēvs Ozols ar draugiem uguņo pārpildītā "Arēnā Rīga"

Ceturtdienas, 28. decembra vakarā, viens no hiphopa žanra pamatlicējiem Latvijā - Ozols pārsteidza savus visu paaudžu fanus ar līdz šim iespaidīgāko iekštelpu koncertu "Arēnā Rīga". Ieskaties TVNET sagatavotajā foto atskatā no viena no pašmāju repa pasaules ievērojamākajiem šī gada notikumiem!