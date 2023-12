Izmaiņas Latvijas Radio kora vadībā: Kļavas vietā stāsies Putniņš

Latvijas Radio kori 1940.gadā dibinājis diriģents Teodors Kalniņš, kurš to vadīja līdz aiziešanai mūžībā 1962.gadā. No 1963. līdz 1986.gadam kora mākslinieciskais vadītājs bijis Edgars Račevskis, pēc kura pie kora vadība nokļuva diriģents Juris Kļaviņš, kurš to vadīja līdz 1992.gadam.