“Nevar saprast, kur gaidīt, kas atkal sprāgs,” režisors vienā no sarunas epizodēm nosaka. Kariem un nelaimēm pasaulē, kā arī mūsu pašu valstī notiekošajām nejēdzībām un absurdam ir vēl kāds dziļāks ietekmes plāns nekā tikai buksējoša ekonomika un balansēšana pār diplomātiskiem saspīlējumiem. Viesturs Kairišs to raksturo ar scenogrāfa cienīgu vērojumu: “Vertikāļu nav, viss ir tikai horizontālē.” Jā, garīdznieki Latvijas dievnamos un citur pasaulē savas draudzes aicina aizlūgt par mieru pasaulē un varmāku “attapšanos”, un katra lūgšana šādos apstākļos ir no svara. Bet tas neatsver jo dienas, jo biežāk sadzirdamās atziņas par to, ka no kara ir nogurusi ne tikai pati Ukraina, bet arī Rietumi, kuriem paliek arvien grūtāk izskaidrot ievērojama finansiāla un praktiska atbalsta piešķiršanu valstij, kuras norises vēl nemaz tik tālā pagātnē bija atrodamas obskūrās ziņu rubrikās ar tādiem nosaukumiem kā “Citur pasaulē” un “Vai jūs zinājāt, ka…”.