Jelgavā jau trešo reizi notiks starptautiskais dzejas festivāls “PAGE BREAK”

Līdztekus Eiropas dzeju pārstāvēs Katarīna Šultensa no Vācijas, Nikola Madžirovs no Maķedonijas, Austa Fanija Sīgurdardotira no Islandes, Pjērs Venklērs no Francijas, Marija Anhelesa Peresa-Lopesa no Spānijas, Selatahīns Joldigens no Turcijas un Susinukke Kosola no Somijas.