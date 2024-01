Iznākusi raidieraksta “Teātris ārvalstīs” otrā sērija, kura stāsta par teātri Lietuvā

Taču papildus ārvalstu teātra programmai festivāls rīko arī Lietuvas teātra izrāžu skati. Intensīvā četru dienu programmā tiek izrādītas desmit līdz divpadsmit izrādes, kuru atlasi katru gadu veic īpaši pieaicināts kurators. Par festivāla ideju, izrāžu skati un to, ko starptautiskā sadarbība dod Lietuvas teātrim, stāsta festivāla direktore Kristīna Savickiene.

