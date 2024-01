Aktualizēts Rundāles pils muzeja pakalpojumu cenrādis

Jaunie Ministru kabineta noteikumi sagatavoti pēc Kultūras ministrijas un Rundāles pils muzeja iniciatīvas, secinot, ka jāveic izmaiņas vairāk nekā pusē no muzeja pakalpojumu cenrādī ietvertā. Iemesls: būtiski mainījušās faktiskās ar pakalpojumu sniegšanu saistītās tiešās un netiešās izmaksas, tāpat arī muzeja sniegto publisko maksas pakalpojumu klāsts, kā arī secināts, ka atsevišķiem pakalpojumiem nepieciešams aktualizēt pakalpojumu saņēmēju grupas, kurām tiek noteiktas atšķirīgas pakalpojumu cenas.

Tāpat jaunajā cenrādī vienkāršoti pakalpojumu veidi – apmeklējuma biļetes cena vairs netiek piesaistīta sezonalitātei – pamatekspozīcijas apskatei mazā un lielā loka biļešu veidus aizstāj viena veida pamatekspozīcijas apskates biļete visa gada garumā. Tas pats attiecas uz franču dārza apmeklējumu – tiks piedāvāta viena biļete par to pašu cenu visu aktīvā tūrisma sezonu (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim), vienlaikus tiek saglabāts iepriekšējais princips dārza apmeklējumam – aktīvā tūrisma sezonā franču dārza apmeklējums ir par maksu, bet laika posmā no 1. novembra līdz 30. martam dārza apmeklējams bez maksas.