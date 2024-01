Aprit 55 gadi kopš pirmā "Led Zeppelin" albuma iznākšanas

Kā to iezīmē mūzikas pētnieks un publicists Klāss Vāvere, par spīti grupas skanējuma oriģinalitātei, ar laiku arvien biežāk tika kritizēta "Led Zeppelin" raksturīgā tendence, kas aizgūta no blūza un folkmūzikas tradīcijas, pārveidojot iepriekš eksistējušas dziesmas aranžējumu vai tekstu, automātiski pretendēt arī uz skaņdarba autortiesībām. Albuma pirmizdevumā kā "You Shook Me" un "I Can’t Quit You Baby" autors minēts Čikāgas blūza klasiķis Villijs Diksons (Willie Dixon), bet pārējie skaņdarbi uzrādīti kā grupas dalībnieku sacerējumi vai aranžējumi. Tomēr viņu autorības pakāpe vairākos gadījumos tikusi apstrīdēta.

Uz plates vāka redzama mākslinieciski apstrādāta fotogrāfija, kurā fiksēta pasažieru cepelīna "Hindenburg" katastrofa 1937. gadā. Nacistiskās Vācijas tehnoloģisko un ideoloģisko varenību simbolizējušais gaisa kuģis aizdegās pēc triju diennakšu lidojuma no Frankfurtes nolaižoties Leikhērstā (Ņūdžersijas pavalstī, ASV); negadījumā gāja bojā 35 cilvēki.

Šis attēls izraudzīts kā atsauce uz "Led Zeppelin" nosaukumu, kura izvēli veicinājuši britu mūziķu joki, ka jaunā grupa "noiešot pa burbuli kā svina cepelīns" (Lead Zeppelin). Albuma vāka autors ir Džordžs Hārdijs (George Hardie), kurš noformējis arī grupas "Pink Floyd" leģendāro albumu The Dark Side of the Moon un citas klasiskas rokmūzikas skaņuplates.

Mūzikas preses attieksme pret "Led Zeppelin" stilu robežojās starp aizdomīgu neizpratni un klaju noliegumu (īpaši ASV) – profesionālie mūzikas kritiķi uzsvēra Roberta Plānta dziedājuma un vokalīžu (dziedājumu bez vārdiem) pārspīlējumu un paštīksmināšanos, kurā neiztikt arī bez kāda erotiska mājiena. Tāpat preses slejās bija lasāma neapmierinātība ar Džimija Peidža producenta spējām – viņa sacerējumi dažviet atzīti par “izteikti garlaicīgiem, monotoniem un nevajadzīgiem”. Kritiķu nostāja krasi kontrastēja ar publikas mīlestību, kas grupas debijas albumam ļāva sasniegt 10. pozīciju ASV popmūzikas čārtu topā un 6. vietu Lielbritānijā.

Mūsdienās "Led Zeppelin" debijas albuma ietekme uz sava laika un nākamo paaudžu rokmūziku netiek apšaubīta. Žurnāls "Rolling Stone" 2003. un 2012. gadā to ierindoja 500 visu laiku ievērojamāko albumu saraksta (500 Greatest Albums of All Time) 29. vietā; 2020. gadā tas šajā reitingā minēts 101. vietā.