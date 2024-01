Kim? Laikmetīgās mākslas centrā būs skatāmas jauno autoru izstādes

Annemarijas Gulbes izstādē “Gribi tici, gribi netici” būs redzama jauktu mediju instalācija, kas ir veidota ap video, apvienojot kolektīvo un personīgo atmiņu fragmentus, 1971. gadā it kā pēc zibens spēriena nodegušās Vārmes baznīcas barokālā interjera arhīva fotodokumentāciju un TV Skrunda sižetus. Izstāde pētījums uzmanīgi pārjautā reliģijas un estētikas attiecības: kā uzlūkot kolektīvo ticību vai neticību reliģijai? Kā aplūkot to, kā vizuālie, telpiskie un skaņu vai klusuma elementi var izraisīt svētlaimīgu sajūsmu, tieksmi apbrīnot iespaidīgo telpu vai altāri? Vai elpa aizraujas no estētiska pārdzīvojuma vai tādēļ, ka sastapts dievišķais?