Grāmatu ķēdei - 10! Nacionālajā bibliotēkā norisināsies simboliska akcija

Lai aktualizētu Tautas grāmatu plaukta dāvinājumu nodošanas iespēju un sarūpētu grāmatu ķēdes saturu pasākumam, LNB aicina ikvienu dāvināt savu grāmatu īpašajam Tautas grāmatu plauktam. Sev īpašo grāmatu ar ierakstu vai vēlējumu, kas ierakstīts kādā no tās priekšlapām, varēs nodot LNB ātrijā blakus "Draugu telpai".

Pirms desmit gadiem, 2014.gada 18.janvārī, Rīgā norisinājās akcija "Gaismas ceļš - grāmatu draugu ķēde". Akcijas laikā divu kilometru garā cilvēku ķēdē no rokas rokā pārvietoja vairāk kā 2000 grāmatas no toreizējās LNB ēkas Krišjāņa Barona ielā 14 uz jauno ēku Mūkusalas ielā 3. Vienlaikus ķēdes norisei Rīga tika atklāta kā 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta. Dalībai Grāmatu draugu ķēdē, kas guva lielu starptautisko mediju uzmanību, bija pieteikušies vairāk nekā 15 000 dalībnieki no Latvijas un ārvalstīm.