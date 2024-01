IESKATIES ⟩ Barikāžu atceres pasākumu programma visā Latvijā

Gadu pēc Barikādēm dzimst nu jau atzītais komponists Jēkabs Jančevskis - no viņa spilgtā darbu klāsta šai koncertā emocionālā glezna "Poga" ar Knuta Skujenieka vārdiem. Savukārt viņa vārdabrālis, jaunais komponists Jēkabs Bernāts, uzgājis Ojāra Vācieša dzejoli "Prologs", radījis kantāti "Manā pusē", kas šajā koncertā piedzīvos pirmatskaņojumu.

Šodien no plkst.9 līdz 17 pieminēs Barikāžu laiku ar kopīgu uguns iedegšanu visā novadā "Uguns vieno atmiņas", katrā stundā iededzot kādu ugunskuru, tā nododot gaismu no vietas uz vietu sākot no Alūksnes un turpinot - Alsviķos, Jaunalūksnē, Jaunlaicenē, Māriņkalnā, Annās, Kalncempjos, Malienā, Veclaicenē, Jaunannā, Mālupē, Ilzenē, Mārkalnē un noslēgsies Pededzē, Liepnā, Zeltiņos.