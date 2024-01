Dziedātāja Katrīna Gupalo saviem klausītājiem dāvā ”kaķīša terapiju”

Latviešu radošās komandas veidotā dziesma par kaķīti jau no pirmā publicēšanas brīža radījusi plašu rezonansi Latvijā un ārzemēs. “Dziesma ir ikoniska!”, saka Džūds Kenedijs no Lielbritānijas. “Tieši tāpēc es mīlu Eirovīziju - viss un jebkas ir iespējams! Šo dziesmu ir vienkārši patīkami klausīties, tā ir jautra un prātā paliekoša,” pārsteigts ir Ole Kristians no Dānijas. “Šī dziesma ir gudra, ļoti labi noproducēta, vienkārši perfekti izveidota!”, ar savām izjūtām dalās Jans Bors no Čehijas.