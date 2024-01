Olga Dreģe atklāj savus paņēmienus rīta un dzīves možumam

Taujāta par to, vai varētu iedot tādu kā ceļa karti ikvienam, kā nepazaudēt sevī dzīvesprieku un nodzīvot spilgtu, bagātu un priecīgu mūžu, raidījuma vadītājai Inesei Vaikulei Dreģe stāsta: “Tā ir tāda profesija. It kā no vienas puses tā ir nežēlīga, jo cilvēks tajā ieplūst un pazūd, un viņam nav personiskās dzīves, bet citiem tas, ko tu vari dot, tas ir svētīgi – tas ir ļoti, ļoti svētīgi.”