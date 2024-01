Noskaidrojies, kas ir aktiera Normunda Laizāna mīļotā

Šmite-Roķe VID strādā kopš 2000. gada, bet 2015. gadā kļuva par Akcīzes preču aprites daļas vadītāju. Kopš 2020. gada Šmite-Roķe strādā VID Nodokļu pārvaldes direktora vietnieces amatā, savukārt no 2023. gada maija pilda VID Nodokļu pārvaldes direktora pienākumus.

Līdztekus minētajiem amatiem Šmite-Roķe piedalījusies un vadījusi dažādas komitejas un padomes. No 2005. gada Šmite-Roķe ir FM Prognozēšanas darba grupas locekle, no 2006. gada - Eiropas Komisijas Akcīzes komitejas locekle, savukārt no 2015. gada viņa vada VID Akcīzes konsultatīvo padomi.