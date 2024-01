"Tas bija jādara klusi..." Amerikāņu slepenā vizīte Maskavā pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā

Viņa vizīte ilgi nepalika noslēpumā. Jau drīz par to bija uzzinājuši ASV mediji. Raidorganizācija CNN tolaik rakstīja, ka no saviem avotiem saņemot pretrunīgu informāciju par noskaņojumu ASV valdībā – vieni stāsta, ka Baidena padomnieki uzskata, ka Krievija gatavojas iebrukumam, kamēr citi informācijas avoti teikuši, ka Krievija visdrīzāk tikai gatavojas militārajām mācībām vai cenšas iebiedēt Ukrainu. Iespējams, ka vienprātības tiešām nebija.

Pēc tikšanās Maskavā Bērnss piezvanīja Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, lai nodotu no ASV valdības ziņu, ka Krievijas uzvedība dara to bažīgu, kā apliecināja, ka ASV rūpīgi seko Krievijas tālākajām darbībām.

Viens no veidiem, kā ASV mēģināja atturēt Kremli no militāras agresijas īstenošanas, bija Baidena administrācijas rīcībā esošās izlūkinformācijas publiskošana, atklājot Krievijas plānus, pirms tā bija paspējusi tos īstenot.

Otra Baidena administrācijas stratēģijas puse bija diplomātija. "Mēs gribējām nodot ziņu, ka tad, ja Putins uzbruks Ukrainai, tam būs smagas sekas no ASV un sabiedroto puses. Bet, ja Putins grib iet diplomātijas ceļu, Savienotās Valstis ir gatavas to iet kopā ar viņu," dokumentālajā filmā "Year One: A Political Odyssey" uzsver Salivans.