Latviskota ASV prezidenta Džo Baidena autobiogrāfija "Solījumi, kas jāpilda"

Laikmeta politiskos notikumus Džo Baidens apraksta detalizēti un aizraujoši. To nozīme laika gaitā kopš grāmatas “Solījumi, kas jāpilda” (Promises To Keep) iznākšanas kļuvusi vēl labāk saskatāma. Ievērojamais politiķis ir meistarīgs stāstnieks, un viņam patiesi ir ko vēstīt.