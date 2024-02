Daudzpusīgais mūziķis Džeikobs Koljers un vokālā grupa “Take 6” jūlijā koncertēs Tartu Dziesmusvētku estrādē

18. jūlijā Tartu Dziesmu svētku estrādē uzstāsies viens no savas paaudzes novatoriskākajiem mūziķiem – daudzas godalgas saņēmušais dziedātājs, komponists un multiinstrumentālists Džeikobs Koljers ar vienu no vokālā džeza labākajiem ansambļiem “Take 6”. Tas būs Eiropas kultūras galvaspilsētas Tartu 2024 pasākums, un to organizē džeza mūzikas festivāls “Jazzkaar”. Biļetes jau pārdošanā.