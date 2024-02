"Es par miljonu neatgrieztos!" Strūbergs atklāj jaunas detaļas par "Singapūras satīna" pamešanu

Ja kāds cits grupas biedrs nonāktu tāda situācijā kā Strūbergs, viņš apgalvo, ka aizstāvētu viņu un nepieļautu viņa aiziešanu no grupas.

Vaicāts, kādas viņam šobrīd ir attiecības ar Krīvēnu, Strūbergs atbild: nekādas un piebilst, ka pat par miljonu neatgrieztos grupā, jo jūtas nodots. "Ar Janku man ļoti sāp, ka mums nav attiecību. Es Janku tik un tā mīlu. Man ir bijušas dusmas pret grupu, un tad man ir skumjas par to, cik forši. Mēs ar Jāni bijām tiešām tuvi."

"Es laikam vienreiz kaut kādu emocionālu [Instagram] story biju ielicis, kur es uz*irsu virsū Jankam. Pēc tam es sapratu, ka esmu uz emocionālā viļņa un uzrakstīju garu vēstuli gan "Instagram", gan īsziņā, kur pateicu, ka no sirds novēlu grupai visu labāko. Es uzrakstīju tā it kā piedevu viņam un sev, bet es nesaņēmu ziņu atpakaļ. Man sāp, ka tā ir noticis, es vienkārši nesaprotu, kā var vienā brīdī no ģimenes viss pārtapt par tādu h...." sajūtas komentē Strūbergs.