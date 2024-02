Edam Šīranam – 33 jeb Jēzus vecums! Fakti, kurus tu, iespējams, par viņu nezināji

Viņš gandrīz nomainījis savu vārdu uz Redvards

Viņš savām ģitārām dod vārdus!

Viņš nav tikai dziedātājs

Eds Šīrans ir arī dziesmu autors. Papildus visām savām dziesmām, ko viņš sarakstījis, Eds Šīrans, piemēram, palīdzēja zēnu grupai One Direction sacerēt viņu tik veiksmīgo kompozīciju Moments, kas iekļauta 2011.gada debijas albumā. Tāpat Eds Šīrans sadarbojies ar Teilori Sviftu – dziesmā "Everything Has Changed", ar Džastinu Bīberu – dziesmā "Love Yourself", ar "Rudimental" – dziesmā "Lay It All On Me", ar Toriju Kelliju – dziesmā "I Was Made for Loving You", ar Džesiju Veiru - dziesmā "Say You Love Me x" un palīdzot radīt vēl daudzus citu pārsteidzošus hitus The Weeknd, Ašeram (Usher), "Major Lazer", Hilarijai Dafai, Robijam Viljamsam, Olijam Mērsam u.c.