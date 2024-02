Ekskluzīvi TVNET ⟩ "Iegrožo savu aizrautību" zvaigzne Lerijs Deivids intervijā atklāj divpadsmit sezonu spilgtākos brīžus

Vai viņas tēlu atgriezi, jo gribēji redzēt vēl vairāk no viņas un domāji, ka skatītāji arī to vēlas?

Man šķiet, ka viņa to izbauda. Viņa to ir pilnībā pieņēmusi. Strādāt ar viņu plecu pie pleca ir bijis viens no seriāla filmēšanas patīkamākajiem mirkļiem.