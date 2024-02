Mākslas muzeji Rīgā piedāvā pasākumu programmu Ukrainas atbalstam

Dalība darbnīcā: ziedojums Ukrainai – fonda “Ziedot.lv” ziedojumu kaste vai tiešsaistē. Visi darbam nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti, iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

23. februārī plkst. 15.00 ģimenes tiks aicinātas uz izglītojošu pastaigu un interaktīvu nodarbību, kurā ar antīkās un renesanses tēlniecības darbu palīdzību izzināt kultūras un mākslas vēsturi. Iedvesmojoties no ekspozīcijā redzētā, tiks radītas līdzi ņemamas maskas – magnēti no pašcietējošā māla. Iecerēts, ka norises gaitā tiks atklāti stāsti par dalībnieku izvēlētajiem tēliem, to nozīmi un laika periodu mākslā.