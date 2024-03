"Pēkšņi izrādās, ka viss ir slikti." Elita Mīlgrāve sašutusi par saņemto kritiku par "Zelta Mikrofonu"

"Šo pasākumu rīkoju, jo es mīlu mūziku, mīlu mūziķus, es ar viņiem visu mūžu esmu strādājusi, un man ir gribējies izcelt viņu veikumu, pateikties viņiem. "Zelta Mikrofons" ir dzinulis mūziķiem. Tāpēc es visus šos gadus to daru un par to arī rakstīju savā grāmatā.

Dāvināju grāmatu no labas sirds, tas ir tāpat, kā pasniegt ziedus. Kas tur slikts? Man pat prātā neienāca ar šo dāvanu kaut kā izcelt sevi, nebiju neko ļaunu domājusi."

Ko Elita Mīlgrāve saka par to, ka pienācis laiks viņu "nomest no troņa"? "Es gribu panākt, lai Zelta Mikrofons būtu kvalitatīvs un prestižs. Tā līmenis aug, un tas ir redzams no atsauksmēm," skan atbilde.