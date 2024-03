Skolēnu brīvdienās – raibi piedzīvojumi iemīļotākajās animācijas un mākslas filmās

Skolēnu brīvdienas parasti ir tā nedēļa pavasarī, kad bērni no rītiem kārtīgi izguļas un, sākot dienu ar vēlajām brokastīm, labprāt izbauda kādu jaunu animācijas filmu vai izmanto iespēju atkalredzēties ar jau iemīļotiem un pazīstamiem varoņiem no kādas spēlfilmas. Atšķirībā no Ziemassvētku brīvdienām tagad turpmākā dienas daļa pārsvarā tiek veltīta aktīvām nodarbēm ārpus mājas, tāpēc vēlo brokastu laikā der izvēlēties TV izklaidi, kas pamudinās uz piedzīvojumiem bagātu dienu.