Valmieras teātrī pirmizrāde rakstnieka Pāvila Rozīša romāna "Valmieras puikas" pārlikumam

Skolās, universitātēs un cietumos – vietās, kur vienkopus pulcējas jauni, gudri un karsti prāti, pamazām briest 1905. gada revolūcija. Valmierā Oša privātā zēnu proģimnāzija ir viens no šādiem perēkļiem, un tajā mācās pusaudži, kas ne vien cīnās par meiteņu uzmanību, risina attiecības ar labajiem un sliktajiem skolotājiem un cits ar citu, bet slēpj arī aizliegtu literatūru, apmeklē slepenas meža sapulces un sapņo gāzt valdošo varu.

Režisors Jānis Znotiņš: “Man vēsture vienmēr ir interesējusi, jo tajā bieži varam atrast atbildes uz šodien notiekošo. Tāpēc, domājot par to, ko iestudēt jauniešiem, es bieži atgriežos pie idejām par vēsturiskiem notikumiem. Pāvila Rozīša “Valmieras puikas” ir bijis darbs, kurš man pa galvu maisījies no brīža, kopš esmu sācis strādāt Valmieras teātrī. Grāmata par Kļavas tēla prototipu Ivaru Smilgu un viņa pretrunīgo, latviešu tautas pašapziņai neērto likteni pēc revolūcijas, bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc man likās svarīgi šo darbu iestudēt. ”