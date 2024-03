“Paļāvība” – romāns kā puzle, spēle, prāta mežģis

Četras šķautnes, četras versijas, četri rakstītāji, kuri stāsta par kādu laulātu pāri, divdesmitā gadsimta divdesmito gadu Volstrītas slavenāko uzņēmēju un viņa sievu.

Rāski, tā viņus sauc pirmā darba autors Herolds Veners, ir īpaši. Gudri, ārkārtīgi bagāti un neticami savādnieki, viņi pārstāv veiksmīgākos no veiksmīgajiem, īstenojot pārdrošus darījumus un neticami pelnot pat krīzes laikā. Viņu dzīvesstils ir izšķērdīgs un dāsns, viņus aprunā un apskauž, bet patiesībā, apgalvo Veners, Bendžamins Rāsks ir cilvēks bez sirdsapziņas, bet viņa sieva Helēna cieš no smagas, nedziedināmas psihiskas kaites, kuru mantojusi pa tēva līniju. Nākamais romāns vēsta ko citu, aiznākamais ļauj uz notikumiem palūkoties vēl no cita skatpunkta un beidzamais, ceturtais, saliek visu pa vietām.

Brīnišķīgu darbu paveikusi romāna tulkotāja Ingūna Beķere: katrs no še lasāmajiem četriem atsevišķajiem romāniem tiešām skan kā ar citu roku rakstīts. Un tikai visi kopā tie pamazām atklāj kādu pagātnes stāstu. Vai beigās mēs tiešām uzzinām pilnīgi visu? Kurš no avotiem ir uzticamāks un kurā vispār nevajadzētu klausīties? Kā to izlemt?

Iespējams, katram lasītājam veidosies cits viedoklis par romānā “Paļāvība” aprakstītajiem cilvēkiem un notikumiem – mēs to nekādi nevaram ietekmēt!

Ernans Diass (Hernan Diaz) ir godalgots amerikāņu rakstnieks, kura grāmatas tulkotas vairāk nekā trīsdesmit piecās valodās. Par romānu “Paļāvība” (Trust) saņēmis daudzas literārās godalgas, to skaitā “Kirkus Prize” (2022) un “Pulitzer Prize” (2023), vairāki izdevumi grāmatai piešķīruši “Gada labākā romāna” nomināciju, tostarp The New York Times, The Washington Post, starp gada labākajām grāmatām to minējis arī Baraks Obama. HBO pēc romāna motīviem tiek uzņemts seriāls.

No angļu valodas tulkojusi Ingūna Beķere.