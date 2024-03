FOTO ⟩ Ar vērienu atklāta atjaunotā Rīgas cirka ēka

Rīgas cirka radošais direktors Mārtiņš Ķibers ieskicē atklāšanas sezonas spilgtākos notikumus: “Plānojot programmu, vienmēr domājam par to, lai skatītājs sajustu cirka brīnumu – lai būtu baudāma skaņa, ērtas tribīnes un iespēja piedzīvot ko nebijušu. Šosezon būs izrādes gan bērnu un ģimeņu auditorijai, gan dažādi eksperimentālāki iestudējumi. Pateicoties sadarbībai ar Francijas institūtu, sezonas galvenais uzsvars tiek likts uz laikmetīgā cirka dzimteni Franciju – kā ikgadējā cirka festivālā “Re Rīga!”, kas šogad notiks no 13. līdz 17. augustam, tā arī rudenī būs skatāmas vairākas cirka izrādes no Francijas. Savukārt gada nogalē plānojam turpināt Ziemassvētku eglītes tradīciju un ģimeņu auditoriju aicināt uz cirka-teātra izrādi, ko veidosim sadarbībā ar teātra trupu Kvadrifrons.”