Seriāls "Padomju džinsi" Eiropas lielākajā seriālu festivālā gūst galvenos apbalvojumus

Kārlis Arnolds Avots, galvenā varoņa Renāra atveidotājs, dalās pirmajos iespaidos: “Sajūtas ir pretrunīgas, kā jau viss manā dzīvē. It kā kādam augšā tu esi iepaticies, viņš ir bijis labs pret tevi, bet arī mazliet pasmējies par tevi, jo es netiku uz Franciju, lai saņemtu apbalvojumu – pulksten septiņos sākās gan apbalvošanas ceremonija, gan arī pirmizrāde iestudējumam “Meistars un Margarita”. Tā ir tā dzīves ironija. Neko darīt. Balva man nozīmē daudz, it īpaši fakts, ka šo atzinību man ir devuši cilvēki, kuri mani nepazīst. Viņi sprieda tikai pēc manas lomas, pēc mana snieguma seriālā un padarīja vienu vienkāršu puisi no Latvijas bezgalīgi laimīgu. Tas iedvesmo triekties tālāk izaicinājumos un, kas to var zināt, varbūt pamēģināt kaut ko arī kur citur. Vislielākais paldies abiem režisoriem un visai brīnišķīgajai komandai! Tā balva ir tikpat daudz viņu kā mana, bez viņiem nekas tāds nekad nenotiktu. Tas ir mūsu kopīgs sasniegums. Es ceru, ka viņi kārtīgi nosvinēja šo negaidīto uzvaru. Jāsoļo tālāk.”