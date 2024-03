Rebela Vilsone apsūdz slavenu aktieri netiklu darbību veikšanā

Viņa atsauc atmiņā 2016. gada filmas "Spiegs kļūdas pēc" (The Brothers Grimsby) uzņemšanu. "Likās, katru reizi, kad es runāju ar SBC (saīsinājums no Saša Barons Koens – red.), viņš pieminēja, ka vēlas, lai es kādā nākotnes ainā būtu kaila. Es sacīju: "Ha, es nefilmējos kaila, Saša."

Aktrise raksta, ka bijusi satriekta un izdomājusi veidu, kā no situācijas izkļūt. "Tagad man bija bail. Es gribēju tikt no turienes prom, tāpēc piekāpos: uzsitu viņam pa dupsi un improvizēju dažas rindiņas no lomas."