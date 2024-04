Festivāla "Positivus" programmu papildina reperis NEMZZZ, "Royel Otis", Wiesulis un citi mūziķi

Muzikāli augstvērtīgais "Daddy Was a Milkman" no Lietuvas sniegs baudpilnu, atmosfēriskas mūzikas piesātinātu koncertu. Viņa melodiskās balss skanējums un muzikālo pavadījumu papildinošās elektroniskās iespēles ļaus mierpilni patverties no festivāla kņadas.