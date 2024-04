Eirovīzijas šīgada mājvieta Malme: garšu piedzīvojumi, arhitektūra un "ABBAWorld" muzejs

Malmē ir viens no neparastākajiem muzejiem ne tikai Zviedrijā, bet arī pasaulē – “Pretīgo ēdienu muzejs”. Muzejā apskatāmi aptuveni 80 pārtikas produkti, kas tiek dēvēti par vispretīgākajiem, piemēram, raudzēta siļķe no Zviedrijas, nogatavināta haizivs no Islandes, siers ar tārpiem no Sardīnijas un citi ēdieni. Drosmīgie apmeklētāji novērtēs iespēju sajust un nogaršot kādu no šiem bēdīgi slavenajiem ēdieniem.