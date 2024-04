“Tas ir pavisam normāli”. Tikšanās ar mentālās veselības projektu “Cup of Therapy” no Somijas

Somu psihoterapeita Anti Eravasti un mākslinieka Mati Pikujemses kopīgais projekts “Cup Of Thearpy” ir īsas dzīves patiesības, kuras papildina sirsnīgas, vienkāršas un melnbaltas ilustrācijas, kurās cilvēku lomas un raksturi piešķirti dzīvniekiem. Savukārt izdevniecība “Zvaigzne ABC” nupat laidusi klajā “Cup Of Therapy” grāmatu “Kopā stundu pa stundai”, kurā tiek doti pavedieni, kā nokļūt dzīves un darba līdzsvarā un saglabāt to dienu no dienas.